McLaren monoposto: annunciata la data di presentazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un giorno dopo la Ferrari è pronta anche la McLaren: L’undici febbraio il team di Formula 1 di Woking presenterà ufficialmente la sua vettura per la stagione 2022. Tanta è l’attesa per la MCL36 che si preannuncia efficiente e soprattutto nel lato motore. Il team di Woking si fa in 4 e non presenterà solo la nuova monoposto F1 2022, ma anche i team Indycar (Arrow SP), Extreme E e eSports (Shadow). La nuova stagione di Formula 1 sarà ricca ed eventi tutti da seguire, e in particolare la squadra della McLaren per il nuovo mondiale, punterà nuovamente sulla coppia stellare formata da Daniel Ricciardo e Lando Norris. Grosjean Mercedes: il pilota non ha fatto il test a Giugno McLaren monoposto: cosa ha detto Zak Brown? Dopo Aston Martin e Ferrari, la McLaren è il terzo team di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un giorno dopo la Ferrari è pronta anche la: L’undici febbraio il team di Formula 1 di Woking presenterà ufficialmente la sua vettura per la stagione 2022. Tanta è l’attesa per la MCL36 che si preannuncia efficiente e soprattutto nel lato motore. Il team di Woking si fa in 4 e non presenterà solo la nuovaF1 2022, ma anche i team Indycar (Arrow SP), Extreme E e eSports (Shadow). La nuova stagione di Formula 1 sarà ricca ed eventi tutti da seguire, e in particolare la squadra dellaper il nuovo mondiale, punterà nuovamente sulla coppia stellare formata da Daniel Ricciardo e Lando Norris. Grosjean Mercedes: il pilota non ha fatto il test a Giugno: cosa ha detto Zak Brown? Dopo Aston Martin e Ferrari, laè il terzo team di ...

Advertising

infoitsport : F1, la McLaren presenterà la nuova monoposto per il 2022 venerdì 11 febbraio - RaffaelloCaruso : Presentazione monoposto #F1 2022, the story so far.. Aston Martin, McLaren, Ferrari e Mercedes sono i team ad aver… - sportli26181512 : Formula 1, Mercedes 2022: presentazione il 18 febbraio: Importante annuncio sui social: dopo Aston Martin, Ferrari… - F1inGenerale_ : Dopo Aston Martin, ben tre team hanno annunciato la data di presentazione della monoposto 2022. Ricapitoliamo ????… - francesca_gaito : Date presentazione monoposto 2022 -Aston Martin ? : 10 Febbraio -Ferrari ? : 17 Febbraio -Mclaren ? : 11 Febbraio #F12022 #F1 -