Live Mercato | Arsenal in pressing per Arthur. Genoa, in arrivo Piccoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Arsenal, Arthur obiettivo concretoL'Arsenal non molla la presa su Arthur. Il centrocampista brasiliano della Juventus è l'obiettivo primario dei Gunners per rinforzare il reparto in questo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 20 gennaio 2022)obiettivo concretoL'non molla la presa su. Il centrocampista brasiliano della Juventus è l'obiettivo primario dei Gunners per rinforzare il reparto in questo...

Ultime Notizie dalla rete : Live Mercato Calciomercato Juventus, otto milioni sul piatto - Cherubini trema Tuttavia, non è escluso che da qui al 31 gennaio qualcosa dalla cintola in su possa cambiare, a maggior ragione se si dovessero concretizzare 'occasioni' di mercato intriganti.

Bridgerton 2, le nuove foto rivelano il primo sguardo ai personaggi nuovi e conosciuti ... la sua stella è salita al punto che gli è stato chiesto di partecipare al Saturday Night Live ... Tuttavia, con il mercato delle sale (anche se ancora traballante) di nuovo in azione e film in ...

LIVE Mercato: Giampaolo ha firmato con la Sampdoria. Verona, per la difesa c'è Retsos La Gazzetta dello Sport LIVE – Inter-Empoli 1-0, 57': Vecino primo ammonito dell’incontro Gara sulla carta abbordabile ma guai a sottovalutare i toscani, anche se condizionati dalle numerose assenze ma capaci di creare insidie come dimostrato spesso anche in campionato Tocca all'Inter di S ...

Calciomercato Milan, ennesima chiusura: “Vogliamo tenerlo” Torna a parlare il numero uno del club. Chiara la sua dichiarazione sul difensore: nessuna cessione a gennaio… Il Milan ci ha provato e riprovato, ma Sven Botman è ad oggi un o ...

