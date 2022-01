Jacobs-Fedez “divorziano” | si rischia la battaglia legale per la gestione dell’immagine

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Sembra che l’accordo stabilito tra le due parti fosse solo verbale, cosìdice addio all’agenzia di. Il campione olimpico ha deciso di lasciare la Doom, azienda che cura l’immagine di artisti e personaggi famosi, e di passare all’agenzia londinese X-Hybrid, gestita dall’imprenditore Luca Oddo e dal manager sportivo Luca Scolari. non si ritiene soddisfatto delladella sua immagine dopo il suo trionfo alle Olimpiadi di Tokyo. Ma il caso sembra non essere chiuso:impugnerà la risoluzione unilaterale del contratto esercitata dal velocista bresciano, a quanto riporta la Gazzetta dello Sport.vs, i due artisti sembrano sostenere differenti punti di vista La Doom (Dream of Ordinary Madness) è l’agenzia digestita ...