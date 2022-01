Dormire davanti alla tv non fa riposare bene, il cervello resta in allerta. Ecco perché (Di giovedì 20 gennaio 2022) A molti può capitare, soprattutto in periodi di eventuale isolamento e quarantena legata al Covid, di a ddormentarsi davanti alla tv durante lunghe serate trascorse a casa. I risultati di un nuovo studio... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022) A molti può capitare, soprattutto in periodi di eventuale isolamento e quarantena legata al Covid, di a ddormentarsitv durante lunghe serate trascorse a casa. I risultati di un nuovo studio...

Dormire davanti alla tv non fa riposare bene, il cervello resta in allerta. Ecco perché di addormentarsi davanti alla tv durante lunghe serate trascorse a casa. I risultati di un nuovo studio suggeriscono però che questa abitudine non aiuta a dormire bene e a sentirsi riposati ...

Addormentarsi davanti alla TV non fa dormire bene Addormentarsi davanti alla TV non farebbe dormire bene: i risultati a cui è giunta una nuova ricerca sull'argomento.

