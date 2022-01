Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 20 gennaio 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 20 gennaio 2022. Leggi su comingsoon (Di giovedì 20 gennaio 2022) Vediamo ledelle Soap di Canale 5 -, Unais in the Air - per leche vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di20

Advertising

FadiniOrnella : @Crudeliaromagna Sarebbe Lulu la collezionista di piselli?? ??????????quindi la solleiii che ne ha collezionato piu del… - Giulia491668752 : RT @_itsvictoria___: anna: ormai è beautiful sembra una telenovela non sai mai che succederà il giorno dopo. MORTA ?? @AnnamariaGaleo2 - Valenti37659542 : RT @_itsvictoria___: anna: ormai è beautiful sembra una telenovela non sai mai che succederà il giorno dopo. MORTA ?? @AnnamariaGaleo2 - saraadi23 : RT @_itsvictoria___: anna: ormai è beautiful sembra una telenovela non sai mai che succederà il giorno dopo. MORTA ?? @AnnamariaGaleo2 - _itsvictoria___ : anna: ormai è beautiful sembra una telenovela non sai mai che succederà il giorno dopo. MORTA ?? @AnnamariaGaleo2 -