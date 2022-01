Australian Open 2022: avanzano Sabalenka e Swiatek, out Muguruza e Kontaveit (Di giovedì 20 gennaio 2022) Primo colpo di scena di questa nottata Australiana agli Open 2022. Garbine Muguruza è stata sconfitta in due set al secondo turno dalla francese Alize Cornet (6-3 6-3); la numero tre al mondo si è dovuta arrendere dopo aver perso complessivamente tre turni di battuta nei due parziali ed è stata costretta a salutare il torneo. Non fallisce le aspettative, invece, Aryna Sabalenka contro la cinese Xinyu Wang: nonostante la brutta partenza che gli ha fatto perdere il primo set per 1-6, la bielorussa ha reagito ripartendo subito con un break in apertura di secondo parziale (6-4) e chiudendo il terzo sul 6-2. Esce di scena anche Anett Kontaveit, sconfitta in due set dalla giovane danese classe 2002 Clara Tauson (6-2 6-4), mentre Iga Swiatek vince agevolmente per 6-2 6-2 ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Primo colpo di scena di questa nottataa agli. Garbineè stata sconfitta in due set al secondo turno dalla francese Alize Cornet (6-3 6-3); la numero tre al mondo si è dovuta arrendere dopo aver perso complessivamente tre turni di battuta nei due parziali ed è stata costretta a salutare il torneo. Non fallisce le aspettative, invece, Arynacontro la cinese Xinyu Wang: nonostante la brutta partenza che gli ha fatto perdere il primo set per 1-6, la bielorussa ha reagito ripartendo subito con un break in apertura di secondo parziale (6-4) e chiudendo il terzo sul 6-2. Esce di scena anche Anett, sconfitta in due set dalla giovane danese classe 2002 Clara Tauson (6-2 6-4), mentre Igavince agevolmente per 6-2 6-2 ...

