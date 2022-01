AEW: Adam Cole vuole distruggere Orange Cassidy, confermato un Light Outs per Beach Break (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nellla puntata di Dynamite andata in scena ieri sera su TBS, la All Elite Wrestling ha messo in scena un caotico intergender match tra Adam Cole / Britt Baker contro Orange Cassidy e Kris Statlander. I due fidanzati hanno avuto la meglio grazie alla Panama Sunrise di Cole, ma durante il match la Baker è stata schiantata in maniera casuale da Orange su un tavolo. Questo fatto ha scatenato la rabbia di Cole che ha sfidato il suo avversario ad un Lights Out No DQ match per Beach Break, la puntata speciale di Dynamite che si terrà tra 7 giorni. Baker schiantata su un tavolo AND THE D.M.D @realbrittbaker goes through the table!!Watch #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork right NOW! pic.twitter.com/s96uH99sGO— All ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nellla puntata di Dynamite andata in scena ieri sera su TBS, la All Elite Wrestling ha messo in scena un caotico intergender match tra/ Britt Baker controe Kris Statlander. I due fidanzati hanno avuto la meglio grazie alla Panama Sunrise di, ma durante il match la Baker è stata schiantata in maniera casuale dasu un tavolo. Questo fatto ha scatenato la rabbia diche ha sfidato il suo avversario ad uns Out No DQ match per, la puntata speciale di Dynamite che si terrà tra 7 giorni. Baker schiantata su un tavolo AND THE D.M.D @realbrittbaker goes through the table!!Watch #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork right NOW! pic.twitter.com/s96uH99sGO— All ...

