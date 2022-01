Sampdoria, ora è ufficiale: Giampaolo è il nuovo allenatore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) OFFICIAL Bentornato mister: #Giampaolo è l’allenatore della #Sampdoria. — U.C. Sampdoria (@Sampdoria) January 19, 2022 Era nell’aria da diversi giorni, ora è ufficiale. Dopo l’esonero di D’Aversa sarà Marco Giampaolo a sedere sulla panchina della Sampdoria. Il tecnico torna dunque su una panchina su cui – dal 2016 al 2019 – aveva fatto tanto bene da attirare su di sé le sirene del Milan. Poi sappiamo com’è andata, con le deludenti esperienze a Milano e poi anche a Torino, sponda granata. Giampaolo ha firmato un contratto fino a giugno 2022 con opzione per estenderlo fino al 2024. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) OFFICIAL Bentornato mister: #è l’della #. — U.C.(@) January 19, 2022 Era nell’aria da diversi giorni, ora è. Dopo l’esonero di D’Aversa sarà Marcoa sedere sulla panchina della. Il tecnico torna dunque su una panchina su cui – dal 2016 al 2019 – aveva fatto tanto bene da attirare su di sé le sirene del Milan. Poi sappiamo com’è andata, con le deludenti esperienze a Milano e poi anche a Torino, sponda granata.ha firmato un contratto fino a giugno 2022 con opzione per estenderlo fino al 2024. L'articolo ilNapolista.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SAMPDORIA, GIAMPAOLO HA FIRMATO IL CONTRATTO A breve annuncio ufficiale, alle 15 primo allenamento… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI è il primo rinforzo per Marco Giampaolo #SkySport… - sampdoria : ? | COUNTDOWN Notte di coppa. Allo Stadium tra un'ora e mezza si gioca #JuveSamp. #CoppaItaliaFrecciarossa… - napolista : #Sampdoria, ora è ufficiale: #Giampaolo è il nuovo allenatore Contratto fino a giugno 2022 con opzione per estende… - genovatoday : Samp, ora è ufficiale: Giampaolo bis per la missione salvezza -