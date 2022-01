Love is in the air, trame turche: una grande emozione per Aydan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel corso dei prossimi episodi di Love is in the air, Aydan Bolat sarà destinataria di una proposta che la renderà molto felice. Tutto partirà quando Serkan sarà costretto a vendere le sue quote della Art Life per salvare l'azienda dal fallimento e, come rivelano le anticipazioni turche, Aydan sarà disperata al pensiero di essere di colpo diventata «povera». La donna inizierà a cercare delle strategie per risparmiare e non solo abbasserà lo stipendio a Seyfi, ma deciderà anche di vendere i suoi abiti. Tuttavia, alla fine, Aydan non riuscirà a separarsi dai suoi amatissimi vestiti e, quindi, metterà in vendita quelli dell'ignaro Kemal. Quest'ultimo, però, quando saprà cosa ha combinato la sua amata, non si arrabbierà per niente e, anzi, apparirà molto rassicurante nei suoi confronti. L'uomo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel corso dei prossimi episodi diis in the air,Bolat sarà destinataria di una proposta che la renderà molto felice. Tutto partirà quando Serkan sarà costretto a vendere le sue quote della Art Life per salvare l'azienda dal fallimento e, come rivelano le anticipazionisarà disperata al pensiero di essere di colpo diventata «povera». La donna inizierà a cercare delle strategie per risparmiare e non solo abbasserà lo stipendio a Seyfi, ma deciderà anche di vendere i suoi abiti. Tuttavia, alla fine,non riuscirà a separarsi dai suoi amatissimi vestiti e, quindi, metterà in vendita quelli dell'ignaro Kemal. Quest'ultimo, però, quando saprà cosa ha combinato la sua amata, non si arrabbierà per niente e, anzi, apparirà molto rassicurante nei suoi confronti. L'uomo ...

