L’organizzatrice del convegno M5S interrotto da un video porno aveva condiviso la password su Facebook (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nessun hacker, né violazione di chissà quali complicati sistemi informatici: il sabotaggio con un video porno del convegno M5S dal titolo “Per una pubblica amministrazione trasparente” con la presenza del fisico premio Nobel Giorgio Parisi avrebbe potuto metterlo in atto anche un bambino. Questo perché la senatrice pentastellata Maria Laura Mantovani, organizzatrice dell’evento trasmesso in diretta da Palazzo Giustiniani, uno dei distaccamenti del Senato italiano, quando il 17 gennaio ha condiviso sul suo profilo Facebook il link per accedere all’evento, ha inserito oltre all’ ID della riunione anche la password, che invece dovrebbe essere comunicata in via confidenziale a chi abbia intenzione di accedere. Vale a dire che chiunque avrebbe potuto accedere al meeting, impostare la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nessun hacker, né violazione di chissà quali complicati sistemi informatici: il sabotaggio con undelM5S dal titolo “Per una pubblica amministrazione trasparente” con la presenza del fisico premio Nobel Giorgio Parisi avrebbe potuto metterlo in atto anche un bambino. Questo perché la senatrice pentastellata Maria Laura Mantovani, organizzatrice dell’evento trasmesso in diretta da Palazzo Giustiniani, uno dei distaccamenti del Senato italiano, quando il 17 gennaio hasul suo profiloil link per accedere all’evento, ha inserito oltre all’ ID della riunione anche la, che invece dovrebbe essere comunicata in via confidenziale a chi abbia intenzione di accedere. Vale a dire che chiunque avrebbe potuto accedere al meeting, impostare la ...

