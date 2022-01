"Grande Fratello Vip 6", Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme di nuovo insieme tra tenerezze e abbracci (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme nella Casa del ' Grande Fratello Vip 6 ' è sempre stato altalenante. Tra dubbi, incertezze e molti, tantissimi, passi indietro da entrambe le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il rapporto tranella Casa del 'Vip 6 ' è sempre stato altalenante. Tra dubbi, incertezze e molti, tantissimi, passi indietro da entrambe le ...

Delia Duran e Alex Belli smascherati/ 'All'inizio erano d'accordo Delia e Alex!' Delia Duran a distanza di qualche mese è stata smascherata su quanto dichiarato a novembre ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso . Per quella occasione l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2021 aveva commentato la chimica artistica del marito con Soleil Sorge attribuendo gran parte delle colpe a suo marito Alex Belli e definendo Soleil Sorge: "Gatta più viva che ...

Grande Fratello Vip: "In Casa si danno un gran da fare a litigare e a dire parolacce", parla un'ex gieffina ComingSoon.it Grande Fratello Vip 6: Nathalie Caldonazzo a rischio di denuncia Nathalie Caldonazzo potrebbe rischiare una denuncia da parte di un ex gieffino: ecco di chi si tratta. nathalie caldonazzo gf vip. Nathalie Caldonazzo potrebbe lasciare la casa de ...

Morto Lorenzo Castellano, l'autore telvisivo del Grande Fratello e Domenica In aveva 58 anni È morto a 58 anni l'autore televisivo Lorenzo Castellano, firma del Grande Fratello, Domenica In e del reality La Talpa. Il figlio d'arte aveva un tumore che non gli ha dato ...

