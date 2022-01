Covid | il premier britannico Johnson annuncia la revoca delle restrizioni | “Stop a green pass e all’obbligo di mascherine in classe”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) IlBorishato la fine dell’obbligo di indossare lea partire dal 27 gennaio. Sempre dalla stessa data il lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente e ilsanitario non sarà più necessario per accedere ai locali e partecipare ai grandi raduni. “Da domani – ha dichiarato, intervenendo ai Comuni – non avremo più bisognonelle aule scolastiche e il Dipartimento per l’Istruzione rimuoverà a breve le linee guida nazionali sul loro utilizzo nelle aree comuni” degli edifici scolastici. “Nel paese in generale, continueremo a suggerire l’uso diin luoghi chiusi o affollati, in particolare dove si entra in contatto con persone che normalmente non si ...

Advertising

GuidoDeMartini : NON NE HA AZZECCATO UNO, DRAGHI È SCIVOLATO SUI NUMERI. Il premier ha fornito dati falsi, in parte per errori di c… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Nel gruppo 'Basta dittatura - proteste' sono stati diffusi dati sensibili del direttore sanitario del Galeazzi di Milan… - Freddy87Krueger : @laikatornaacasa 'Il premier britannico Johnson ha annunciato che da domani decadono le restrizioni anti-Covid aggi… - ekuonews : Scuola nel caos Covid, il Presidente della Provincia Di Bonaventura scrive al Premier Draghi - MyWorld5426 : RT @RadioRadioWeb: Affermare che la colpa delle restrizioni e del proseguimento dell'emergenza sia di una parte minoritaria della popolazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid premier

Il Fatto Quotidiano

...a Conte a non prendere di petto le truppe parlamentari pentastellate ostili all'ipotesi del...piano tecnico restano aperte alcune questioni relative all'accesso al voto per i positivi al......l'eximputato per corruzione in atti giudiziari. Era stato lo stesso Cecconi a chiedere in aula un rinvio a fine febbraio per le possibili problematiche dovute al rischio di contagi da...Martin Odegaard is set to return for Arsenal against Liverpool on Thursday.The Carabao Cup semi-final second leg - with the tie evenly poised at 0-0 - is set to ...Virus Outbreak South Africa Vaccines From left, Premier of the Western Cape Alan Winde ... the country's capacity to make its own inoculations for diseases including COVID-19. The plant in Cape Town — ...