Calcio: Barcellona, Xavi 'Dembelè? O rinnova o via a gennaio' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Siamo stati chiari con lui, non possiamo aspettare oltre" Barcellona (SPAGNA) - "Con Ousmane siamo in una situazione complessa. Il club ha deciso che se non rinnova bisogna trovare una soluzione. ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Siamo stati chiari con lui, non possiamo aspettare oltre"(SPAGNA) - "Con Ousmane siamo in una situazione complessa. Il club ha deciso che se nonbisogna trovare una soluzione. ...

Advertising

repubblica : L'Arsenal stringe per Vlahovic, la Fiorentina pensa a Raspadori. Barcellona su de Ligt, il Napoli tenta il colpo Na… - paoloangeloRF : L'Arsenal stringe per Vlahovic, la Fiorentina pensa a Raspadori. Barcellona su de Ligt, il Napoli tenta il colpo Na… - alexinglis17797 : RT @repubblica: L'Arsenal stringe per Vlahovic, la Fiorentina pensa a Raspadori. Barcellona su de Ligt, il Napoli tenta il colpo Nandez [di… - AntiBarca2011 : RT @repubblica: L'Arsenal stringe per Vlahovic, la Fiorentina pensa a Raspadori. Barcellona su de Ligt, il Napoli tenta il colpo Nandez [di… - sportface2016 : #Barcellona, #Xavi a #Dembelé: “O rinnova o è meglio che lasci subito” -