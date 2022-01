Benevento | imprenditore condannato a pena lieve per ipotesi di spaccio aggravato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è tenuto davanti al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di, Dott. Loredana Camerlengo, il processo a carico di Carmine Giamei, di Morcone, di 56 anni, imputato didi stupefacenti del tipo cocaina, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Antonio Di Maria. In particolare, il Giamei, in data 02 marzo 2020, fu tratto in arresto, dai Carabinieri di Morcone, nella flagranza del reato diaggravo di circa 8,5 grammi di cocaina che avrebbe ceduto a due persone del posto. All’esito dell’udienza, il GIP, accogliendo in gran parte la tesi degli avvocati Vittorio Fucci e Antonio Di Maria, ritenendo la condotta dientità, ha inflitto al Giamei ladi soli anni 1 e mesi 2 di ...