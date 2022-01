Australian Open, Carlos Alcaraz: “Ho modellato il mio fisico. Contro Berrettini dovrò comandare” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Venerdì 21 gennaio il terzo turno degli Australian Open, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, vedrà andare in scena il match di cartello tra l’azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 7, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 31 del tabellone. L’iberico ha presentato la sfida in conferenza stampa. Grande impressione ha destato Alcaraz col suo fisico: “È un processo lungo, che avevamo già iniziato nella precedente off season. Questa volta abbiamo fatto ancora meglio. Alimentazione, riposo, allenamento, integratori giusti. Abbiamo lavorato molto bene anche su questo aspetto“. Sul precedente di successo Contro Matteo Berrettini a Vienna 2021 racconta: “Mi ricordo di essere stato molto aggressivo. Sarà fondamentale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Venerdì 21 gennaio il terzo turno degli, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, vedrà andare in scena il match di cartello tra l’azzurro Matteo, testa di serie numero 7, e lo spagnolo, numero 31 del tabellone. L’iberico ha presentato la sfida in conferenza stampa. Grande impressione ha destatocol suo: “È un processo lungo, che avevamo già iniziato nella precedente off season. Questa volta abbiamo fatto ancora meglio. Alimentazione, riposo, allenamento, integratori giusti. Abbiamo lavorato molto bene anche su questo aspetto“. Sul precedente di successoMatteoa Vienna 2021 racconta: “Mi ricordo di essere stato molto aggressivo. Sarà fondamentale ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - irene_broli : RT @roseohara78: Agli Australian Open sono rimasti i defibrillatori e le racchette. Le palle se le è portate via l'unico che le ha. - LingeriStefano : RT @roseohara78: Agli Australian Open sono rimasti i defibrillatori e le racchette. Le palle se le è portate via l'unico che le ha. -