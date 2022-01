Arriva il primo confronto tra Soleil Sorge e Delia Duran (ma su Manila Nazzaro) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello vip è finalmente Arrivato un confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge. La modella è entrata da poco nel reality, in seguito alla crisi nel rapporto fra lei e il marito Alex Belli, ex concorrente della casa. Durante la sua permanenza nello show, l’attore aveva instaurato un rapporto piuttosto ambiguo con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge (i due si erano scambiati anche dei baci). Relazione che ha poi conseguentemente minato la tranquillità del suo matrimonio con Duran. La modella ha quindi deciso di prendere parte al programma per avere la possibilità di raccontare la sua verità, di ottenere delle dimostrazioni dal marito e avere dei confronti con Sorge su ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello vip è finalmenteto untra. La modella è entrata da poco nel reality, in seguito alla crisi nel rapporto fra lei e il marito Alex Belli, ex concorrente della casa.te la sua permanenza nello show, l’attore aveva instaurato un rapporto piuttosto ambiguo con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne(i due si erano scambiati anche dei baci). Relazione che ha poi conseguentemente minato la tranquillità del suo matrimonio con. La modella ha quindi deciso di prendere parte al programma per avere la possibilità di raccontare la sua verità, di ottenere delle dimostrazioni dal marito e avere dei confronti consu ...

