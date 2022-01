Roma, 27 arresti fra due bande italo-albanesi per traffico e spaccio di droga: c’è anche un uomo legato a Diabolik (Di martedì 18 gennaio 2022) Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, danneggiamento a seguito di incendio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco. Queste le accuse rivolte a vario titolo a 27 persone appartenenti a due presunte organizzazioni criminali italo-albanesi in guerra fra loro e attive nella capitale. Il capo di uno dei due gruppi, secondo gli inquirenti, è legato a Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik e ucciso a Roma nell’agosto del 2019. Nei loro confronti i carabinieri del comando provinciale stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Associazione finalizzata aldi sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di, estorsione, danneggiamento a seguito di incendio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco. Queste le accuse rivolte a vario titolo a 27 persone appartenenti a due presunte organizzazioni criminaliin guerra fra loro e attive nella capitale. Il capo di uno dei due gruppi, secondo gli inquirenti, èa Fabrizio Piscitelli, noto comee ucciso anell’agosto del 2019. Nei loro confronti i carabinieri del comando provinciale stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che ...

Advertising

mariasole813 : RT @EdoardoBuffoni: Mica male gli arresti domiciliari di Denis Verdini, condannato per bancarotta: viaggi a Roma, incontri, ristoranti… (d… - domusbyMotor : RT @romatoday: La guerra della droga a Roma, maxi blitz: 27 arresti - fattoquotidiano : Roma, 27 arresti fra due bande italo-albanesi per traffico e spaccio di droga: c’è anche un uomo legato a Diabolik - F_Prayt : RT @EdoardoBuffoni: Mica male gli arresti domiciliari di Denis Verdini, condannato per bancarotta: viaggi a Roma, incontri, ristoranti… (d… - rep_roma : Guerra tra bande, 27 arresti tra due clan italo-albanesi. Uno dei capi era vicino a Diabolik [di Romina Marceca] [a… -