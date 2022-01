Playboy shock | Hefner chiedeva orge settimanali e drogava le modelle per abusarne

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen –Mansion il luogo, l’attore il suo fondatore Hughcheleper. Sono le sconvolgenti rivelazioni contenute in una docuserie tv di prossima uscita, basata su testimonianze dirette, come riportato da Tgcom24.e la droga per il sesso Una docuserie in 10 puntate, in anteprima su A&E il 24 gennaio,parla di oscurità nella vita di High: droghe, abusi sessuali enella Playbloy Mansion, la villa del patron della nota rivista, scomparso nel 2017 all’età di 91 anni. Tra le rivelazioni spicca: “Manipolava ele donne costringendole a partecipare adegradanti e pensando che fossero di sua proprietà”. Le confessioni di ...