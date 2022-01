Lo storico Gianni Oliva racconta gli anni di piombo

(Di martedì 18 gennaio 2022) In campo giornalistico ha collaborato nel corso deglicon la "Gazzetta del popolo", "La Stampa", "Il Fatto quotidiano", "Il Piccolo", "Panorama". Viene invitato a tenere conferenze in tutta ...

Advertising

fattoquotidiano : DIPLOMAZIA SUL COLLE Lo storico braccio destro del Caimano vuole un presidente “condiviso” e cerca di convincere Be… - News24Italy : #Abano, addio a Gianni Piccolo. Morto lo storico commerciante della lana di Defilè - PriscyllaSecre1 : RT @ItaliadelvinoC: È morto all'età di 90 anni Lino Maga, storico produttore dell’Oltrepò Pavese, che con il suo Barbacarlo ha fatto innam… - ibathtotd : #inonda #ilfattoquotidiano #paolomieli #ottoemezzo Mieli parte da sinistra e cade sempre a destra... sponsorizza G… - Corry08101961 : RT @fattoquotidiano: DIPLOMAZIA SUL COLLE Lo storico braccio destro del Caimano vuole un presidente “condiviso” e cerca di convincere Berlu… -

Ultime Notizie dalla rete : storico Gianni

PadovaOggi

Spazio culturale piemontese ospita ancora una volta loe studioso del NovecentoOliva , personaggio di spicco in ambito culturale, dal 2005 al 2010 Assessore alla cultura della Regione Piemonte. Giovedì 20 gennaio alle 21, nella sede di ...Lo hanno fatto, ad esempio, i giornalistiRiotta, Giancarlo Loquenzi, Fabio Martini, Paolo Griseri; loe politologo Giovanni Orsina, l'analista economico Fabrizio Pagani, la politologa ...L’ex campione di tennis Nicola Pietrangeli svela come sta Gianni Clerici dopo l’ictus che lo ha colpito: non ascolteremo più il il ..."Gianni Clerici? Non è più in condizione di lavorare: è ricoverato da un paio di mesi. È la storia del tennis e dovrebbero imparare tutti da lui".