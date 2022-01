La nuova vita della musica, ai tempi della pandemia e oltre (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per Dave Rogers, a capo della divisione Lifestyle di Harman International, stiamo entrando nell'era delle piattaforme integrate. E Apple vuole metterci lo zampino Leggi su repubblica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per Dave Rogers, a capodivisione Lifestyle di Harman International, stiamo entrando nell'era delle piattaforme integrate. E Apple vuole metterci lo zampino

Advertising

Linkiesta : La nuova vita degli spazi industriali di Milano La città abbonda di capannoni, ex fabbriche riconvertite e centri… - MattePir92 : In vista di eventuali quarantene/isolamenti per altrettanti eventuali contatti/contagi io mi sto organizzando casa… - Arietevf : #ariete Siete pronti ad iniziare una nuova fase della vostra vita sentimentale e l... - zazoomblog : Una nuova vita sulle coste dello ionio nel nuovo romanzo di Angela De Tommaso - #nuova #sulle #coste #dello #ionio… - yleniagranitto : RT @MalavoltaF: 200mila le persone migranti arrivate nell'Unione europea nel 2021.Donne,bambini e uomini scappati dall’inferno della violen… -