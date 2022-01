La clinica della pelle, Peggy: “Ho il terrore, è enorme”, la notizia l’ha devastata (Di martedì 18 gennaio 2022) A La clinica della pelle, Peggy ha raccontato di come la notizia della sua malattia l’abbia completamente devastata: cos’è successo. Avete mai seguito una puntata de La clinica della pelle? In onda ogni Giovedì sera su Real Time, il programma racconta il susseguirsi di persone che decidono di recarsi presso lo studio della dottoressa Craythorne L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 18 gennaio 2022) A Laha raccontato di come lasua malattia l’abbia completamente: cos’è successo. Avete mai seguito una puntata de La? In onda ogni Giovedì sera su Real Time, il programma racconta il susseguirsi di persone che decidono di recarsi presso lo studiodottoressa Craythorne L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

piemonte_is : RT @regionepiemonte: #SalutePiemonte, portale della Regione Piemonte e punto di accesso unico per consultare la storia clinica e gestire i… - damonini1979 : RT @regionepiemonte: #SalutePiemonte, portale della Regione Piemonte e punto di accesso unico per consultare la storia clinica e gestire i… - TrecentoScudi : RT @lacordacura: @LiciaRonzulli Ricapitoliamo in breve le perle della #Ronzulli Il British Medical Journal è “solo un giornale” Non sono d… - MariaUngari : RT @regionepiemonte: #SalutePiemonte, portale della Regione Piemonte e punto di accesso unico per consultare la storia clinica e gestire i… - Ofelieh : @martiigii_ Che vorresti iniziare? Io ho fatto triennale di comunicazione e marketing poi ho riniziato triennale gi… -