Isola dei Famosi | due mamme famose con figli a carico nel cast dei naufraghi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Antonella Mosetti ha fatto scuola perché ora anche a L’deiapproderanno duevip con i rispettivinonpronti al gran debutto televisivo. Era il 2016, infatti, quando Asia Nuccetelli debuttò in televisione al Grande Fratello Vip partecipando come concorrente unico insieme a sua madre. A distanza di sei anni altri due “di” approderanno in un reality insieme alle proprie: sto parlando di Alessandro Iannoni e Ludwig Maximilian Koons. Il primo èo di Carmen Di Pietro, mentre il secondo di Cicciolina e dell’artista Jeff Koons. Entrambi, secondo quanto riportato da TvBlog, parteciperanno a L’deiinsieme alle propriein qualità di unico ...

Si susseguono giorno dopo giorno i rumors sui concorrenti della nuova Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi è stata confermata conduttrice e anche Massimiliano Rosolino tornerà in Honduras per essere l'i ...Nel cast dell'Isola dei Famosi 2022 anche coppie di concorrenti, più precisamente genitori-figli. Per Cicciolina, invece, un sogno che si avvera: da tempo voleva entrare nel cast di un reality show it ...