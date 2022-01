Il ritorno a scuola è un successo. Ma solo per Bianchi. I presidi tornano ad attaccare il ministero. Chiede le Ffp2 ma invia solo prodotti inadatti. Secondo una prima stima il 50% delle classi è in Dad (Di martedì 18 gennaio 2022) Veramente curioso codesto ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che non trova niente di meglio che uscirsene così in una intervista a Radio24: “Non c’è stato il famoso disastro che ci doveva essere con la riapertura della scuola. Le regole sono chiare e ora stiamo lavorando per semplificare il rientro in classe”. Dopo quindici giorni di guai, tra richieste da parte di 2.500 dirigenti scolastici di avere almeno due settimane di didattica a distanza, richiese di mascherine Ffp2 per i docenti e contagi che stanno sterminando intere classi, per il ministro ferrarese tutto va bene madama la marchesa (che sarebbe per la cronaca il suo capo Mario Draghi). Tutto va a rotoli nella scuola e che ti fa quel furbacchione di ministro Bianchi? Butta la colpa – come al solito – sui media rei di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) Veramente curioso codesto ministro dell’Istruzione, Patrizio, che non trova niente di meglio che uscirsene così in una intervista a Radio24: “Non c’è stato il famoso disastro che ci doveva essere con la riapertura della. Le regole sono chiare e ora stiamo lavorando per semplificare il rientro in classe”. Dopo quindici giorni di guai, tra richieste da parte di 2.500 dirigenti scolastici di avere almeno due settimane di didattica a distanza, richiese di mascherineper i docenti e contagi che stanno sterminando intere, per il ministro ferrarese tutto va bene madama la marchesa (che sarebbe per la cronaca il suo capo Mario Draghi). Tutto va a rotoli nellae che ti fa quel furbacchione di ministro? Butta la colpa – come al solito – sui media rei di ...

