Il piatto del Cavaliere piange. Draghi fa il giro dei palazzi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Cavaliere traballa ogni giorno di più. Nel listino della destra prende quota il suo ex ministro degli Esteri, Franco Frattini. Ma il vento del caos gonfia soprattutto le vele di Mario Draghi. Ieri il premier è passato da un palazzo all’altro. Prima ha incontrato Mattarella, poi un’ora di colloquio con il presidente della Camera Fico, infine un faccia a faccia con la guardasigilli Marta Cartabia. Per una volta da dietro le porte chiuse non è filtrato niente. Ma è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Iltraballa ogni giorno di più. Nel listino della destra prende quota il suo ex ministro degli Esteri, Franco Frattini. Ma il vento del caos gonfia soprattutto le vele di Mario. Ieri il premier è passato da un palazzo all’altro. Prima ha incontrato Mattarella, poi un’ora di colloquio con il presidente della Camera Fico, infine un faccia a faccia con la guardasigilli Marta Cartabia. Per una volta da dietro le porte chiuse non è filtrato niente. Ma è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

reportrai3 : Sul piatto sono arrivate anche le 150 mila tonnellate di fanghi e gessi tossici della WTE di Brescia. Le indagini,… - LucaArtipoli : @LorenzoAndreol4 @SpazioTennis Il match con Nick #Kyrgios però è già una bella insidia, sarà il piatto forte del secondo turno - N1926NA : RT @Melaion: Non firmerò mai un consenso falsamente informato per consentire lo stupro del mio corpo con pseudo vaccini inefficaci, in camb… - GDECICCO68 : @pills_ofscience @Massi_Fantini84 Un bel post sui 'contro' del vaccino lo vogliamo fare? Considerato che non esiste… - _dreamrosy_ : Quando te ne vai, ti lasci dietro un tu invisibile incollato alle cose più piccole: può essere un capello sul cusci… -

Ultime Notizie dalla rete : piatto del Una gara di cucina tra studenti per premiare il miglior piatto con carni bianche LA NAZIONE Marie Robert, chef ospite di Masterchef/ "Vedo piatti che sembrano fatti da un bimbo" Marie Robert, chef di lusso ospite di Masterchef Italia: è entrata nei cuori del pubblico con la sua schiettezza e i suoi modi di fare, a volte .... La chef Marie Robert , infatti, appare molto spesso ...

Lazio: Per Milinkovic-Savic è l’ora del salto di qualità? Due top club sono pronti a puntare forte sul giocatore Il Manchester United è in pole per Sergej Milinkovic-Savic per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun infatti, i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto 8 ...

Marie Robert, chef di lusso ospite di Masterchef Italia: è entrata nei cuori del pubblico con la sua schiettezza e i suoi modi di fare, a volte .... La chef Marie Robert , infatti, appare molto spesso ...Il Manchester United è in pole per Sergej Milinkovic-Savic per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun infatti, i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto 8 ...