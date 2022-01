Far pagare una multa di soli 100 euro a chi non si vaccina è ridicolo, dice Luciana Littizzetto (Di martedì 18 gennaio 2022) Da febbraio multa da 100 euro una tantum per i cinquantenni e over che rifiutano il vaccino. Scoppia la polemica ma al contrario: per alcuni è troppo poco. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 228.179 unità. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 18 gennaio 2022) Da febbraioda 100una tantum per i cinquantenni e over che rifiutano il vaccino. Scoppia la polemica ma al contrario: per alcuni è troppo poco. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 228.179 unità. L'articolo proviene da Leggilo.org.

