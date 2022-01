Covid | il ministero della Salute approva la circolare con protocollo sport

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ilhato lacon il nuovoanti-per lo. Ilera statoto la scorsa settimana dalla Conferenza Stato-Regioni e quindi aveva passato il vaglio del Cts. Tra le nuove regole anche il blocco dell’intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di positivi superiore al 35% dei componenti. Il documento contiene regole “sicure e condivise” per assicurare equità di trattamento e garantire il prosieguo dei campionati. Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio si è tenuta una riunione con i ministri Speranza e Gelmini, il presidenteConferenza delle Regioni, Fedriga, il presidente del Coni, Malago’, la sottosegretaria ...

Ildella Salute ha approvato la circolare con il nuovo protocollo anti -per lo sport che era stato approvato la scorsa settimana dalla Conferenza Stato - Regioni e quindi aveva passato ...... da circa un miliardo, per le attività colpite dalle nuove misure anti. Tra le misure ci ... Domani aldello Sviluppo economico è in programma il vertice sul caro bollette fra il ministro ...(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il ministero della Salute ha approvato la circolare con il nuovo protocollo anti-Covid per lo sport che era stato approvato la scorsa settimana dalla Conferenza Stato-Regioni e ...Arrivato l'ok del Ministero della Salute, che approva il nuovo protocollo anti-Covid con le regole per gli sport di squadra ...