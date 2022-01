Calciomercato Sampdoria | Eder vuole tornare in Italia | i blucerchiati ci pensano

(Di martedì 18 gennaio 2022)insognano il grande ritorno Il mercato della, dopo gli attimi di stand-by, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, è ripartito. Tra le suggestioni, che accompagnano le trattative in essere, c’è il ritorno di Martinsin blucerchiato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccanterientrare ine la piazza dove gli piacerebbeè proprio la. Seconda ipotesi il Parma, in Serie B, dove ritroverebbe Beppe Iachini.percepisce uno stipendio molto elevato e, non bisogna nemmeno dirlo, senza una drastica riduzione resta solo ...

Advertising

DiMarzio : #Giampaolo torna ad allenare la #Sampdoria: accordo raggiunto - DiMarzio : #Sampdoria-#Giampaolo: fumata bianca sempre più vicina - Gazzetta_it : La Samp saluta (anche) D'Aversa: tornerà Giampaolo - SampNews24 : #Calciomercato #Sampdoria, non solo l’Inter su #Thorsby: #Ranieri lo vuole al #Watford - MomentiCalcio : Calciomercato #Roma, torna di moda la pista Samp per l'esterno -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Commenta per primo Samu Castillejo e un futuro che può essere lontano dal Milan. L'esterno spagnolo è uno dei nomi fatti da Marco Giampaolo per la sua... tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, fino al 31 gennaio, le trattative del 17 gennaio in diretta, Giampaolo sarà il nuovo ...Sampdoria su Zalewski – Dopo aver esonerato Roberto D’Aversa, in casa Sampdoria si cercano rinforzi, quelli che potrebbero arrivare dalla Roma. Mourinho nonostante punti su qualche giocatore giovane c ...Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare di Marco Giampaolo, ex tecnico del Torino che ha deciso di tornare alla Sampdoria: "E' un ...