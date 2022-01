Atletica, parte il conto alla rovescia per il ritorno di Jacobs (Di martedì 18 gennaio 2022) L’azzurro torna in pista il 4 febbraio Marcell Jacobs non gareggia dai Giochi di Tokyo 2020. Dalle incredibili medaglie d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Jacobs lo rivedremo in posta il 4 febbraio all’Istaf Indoor di Berlino, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena. Intanto, oltre appunto Jacobs stesso sono stati annunciati i primi rivali sui 60 metri. Distanza di cui è primatista italiano della specialità con il fantastico 6.47 degli Euroindoor. In Polonia, quando vinse l’oro dietro si piazzò il tedesco Kevin Kranz, primatista nazionale con il 6.52 firmato nello scorso febbraio, poche settimane prima di chiudere alle spalle di Jacobs nella rassegna al coperto. Sui blocchi di Berlino, tappa Silver del World Athletics Indoor Tour, sono annunciati altri tre velocisti di casa: Deniz Almas (10.08 nei 100, 6.60 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 gennaio 2022) L’azzurro torna in pista il 4 febbraio Marcellnon gareggia dai Giochi di Tokyo 2020. Dalle incredibili medaglie d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100.lo rivedremo in posta il 4 febbraio all’Istaf Indoor di Berlino, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena. Intanto, oltre appuntostesso sono stati annunciati i primi rivali sui 60 metri. Distanza di cui è primatista italiano della specialità con il fantastico 6.47 degli Euroindoor. In Polonia, quando vinse l’oro dietro si piazzò il tedesco Kevin Kranz, primatista nazionale con il 6.52 firmato nello scorso febbraio, poche settimane prima di chiudere alle spalle dinella rassegna al coperto. Sui blocchi di Berlino, tappa Silver del World Athletics Indoor Tour, sono annunciati altri tre velocisti di casa: Deniz Almas (10.08 nei 100, 6.60 ...

