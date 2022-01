AEW: Ascolti di Rampage ancora in calo, il Jurassic Express non basta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Proprio come quelli di Dynamite, nonostante mantenga una cifra soddisfacente, AEW Rampage dello scorso venerdì ha registrato Ascolti più bassi rispetto a quelli della precedente puntata e, secondo Showbuzz Daily, c’è stato un calo anche per quanto riguarda la fascia demografica 18-49. L’NBA domina il palinsesto americano Date le partite dell’NBA, andate in onda su ESPN, gli Ascolti di Rampage si fermano a quota 526.000, in deciso calo rispetto ai 588.000 spettatori registrati nella puntata del 7 gennaio, con un discreto risultato (0.24) nella fascia demografica 18-49, nella quale, l’ultima puntata ha registrato solamente 0.20. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Proprio come quelli di Dynamite, nonostante mantenga una cifra soddisfacente, AEWdello scorso venerdì ha registratopiù bassi rispetto a quelli della precedente puntata e, secondo Showbuzz Daily, c’è stato unanche per quanto riguarda la fascia demografica 18-49. L’NBA domina il palinsesto americano Date le partite dell’NBA, andate in onda su ESPN, glidisi fermano a quota 526.000, in decisorispetto ai 588.000 spettatori registrati nella puntata del 7 gennaio, con un discreto risultato (0.24) nella fascia demografica 18-49, nella quale, l’ultima puntata ha registrato solamente 0.20.

Ultime Notizie dalla rete : AEW Ascolti AEW Dynamite: grande cambio di titolo per la premiere su TBS Ottime notizie anche sul fronte degli ascolti: la premiere su TBS ha infatti registrato oltre 1 ... Vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale della AEW in Italia su Sky Sport . Di ...

La rivoluzione di Shadid Khan: la sua AEW sta cambiando il mondo del wrestling Ad oggi la WWE continua ad essere in testa per ascolti totalizzati, ma a fine luglio si è verificato un clamoroso sorpasso della AEW nella key demo, cioè la fascia d'età dai 18 ai 49 anni che viene ...

AEW Dynamite e RAW: ascolti pari nella fascia 18-49 The Shield Of Sports Tony Khan risponde alle critiche di un Hall Of Famer WWE La concorrenza tra la WWE e la AEW continua anche nelle parole di alcuni grandi esponenti del wrestling. Tony Khan risponde a Eric Bischoff: "Le sue parole sono da incosciente" L'Hall Of Famer WWE, Er ...

AEW Dynamite e RAW: ascolti pari nella fascia 18-49 AEW Dynamite: pari con RAW negli ascolti 18-49. I dati degli ascolti, pubblicati da Brandon Thurston su Twitter vedono RAW tenere un buon ritmo, gli spettatori totali sono 1,632 m ...

