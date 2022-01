Wanda Nara: poco viene lasciato all’immaginazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Wanda Nara, poco viene lasciato all’immaginazione: il video della showgirl argentina è veramente bollente, da non credere. Il video di Wanda infiamma l’atmosfera (foto: Instagram).Da fiera argentina, per Wanda l’inverno pare non esistere. Mentre in Europa le temperature sono più o meno gelide, per lei è sempre estate e con i suoi scatti e i suoi post infiamma sempre l’atmosfera. Di recente, l’abbiamo vista impegnata come modella e testimonial della sua linea di costumi, Wanda Swim, offrendo alla vista di tutti i fan il suo corpo mozzafiato; tornando a sponsorizzare la sua linea di cosmetici però, pare essere ancora più bollente. Wanda Nara, poco ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 gennaio 2022): il video della showgirl argentina è veramente bollente, da non credere. Il video diinfiamma l’atmosfera (foto: Instagram).Da fiera argentina, perl’inverno pare non esistere. Mentre in Europa le temperature sono più o meno gelide, per lei è sempre estate e con i suoi scatti e i suoi post infiamma sempre l’atmosfera. Di recente, l’abbiamo vista impegnata come modella e testimonial della sua linea di costumi,Swim, offrendo alla vista di tutti i fan il suo corpo mozzafiato; tornando a sponsorizzare la sua linea di cosmetici però, pare essere ancora più bollente....

