Supplenze da MAD, il docente con titolo escluso a favore di collega con residenza più vicina (Di lunedì 17 gennaio 2022) Supplenze anno scolastico 2021/22: siamo nelle settimane più impegnative per le segreterie e Presidenze alla ricerca di insegnanti per sostituire i colleghi in malattia, emergenza legata al Covid, sospensione per non aver ottemperato all'obbligo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022)anno scolastico 2021/22: siamo nelle settimane più impegnative per le segreterie e Presidenze alla ricerca di insegnanti per sostituire i colleghi in malattia, emergenza legata al Covid, sospensione per non aver ottemperato all'obbligo. L'articolo .

