Spalletti | «Sono arrabbiato | il Napoli non è fatto per difendere ad oltranza | a noi questo non riesce»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn, al termine della sfida contro il Bologna vinta per 2-0 dagli azzurri. «Sono arrabbiato quando non facciamo bene le nostre qualità, la nostra professione, dobbiamo giocare a pallone, non siamo quelli che devono difendersi ad oltranza, lì abbiamo difficoltà, le palle vanno tenute, pulite, riorganizzate, non ci si deve difendere ad oltranza, a noi non riesce questo». «Il Napoli gioca a memoria? La squadra quando capisce quella che è la strada da percorrere lo fa, ha delle caratteristiche ed un suo perché, a volte lo perdiamo e diventiamo troppo molli e banali per l'importanza del ruolo che abbiamo e per la maglia che vestiamo, la città che ...

