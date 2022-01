Roland Garros, si chiudono le porte per Djokovic: si entra in Francia con il green pass (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se in un primo momento il Ministro dello Sport francese aveva aperto le porte a Novak Djokovic per il Roland Garros di maggio grazie ai protocolli decisi (leggi qui), adesso le leggi in Francia cambiano. Si potrà entrare nel Paese solamente con il certificato verde e quindi con la vaccinazione anti Covid fatta. Il Parlamento approverà la norma a breve e il campione serbo, espulso dall’Australia senza disputare l’Australia Open (leggi qui), avrà il divieto di partecipare, se proseguirà a non essere ‘no vax’. Non ci sarà al secondo Slam prestigioso dell’anno, dopo aver mancato gli Open a Melbourne? Tra dieci giorni la legge sarà in vigore e Nole dovrà evidentemente decidere. Tutti i tennisti dovranno essere vaccinati, insieme allo staff tecnico, organizzativo e il pubblico che siederà ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se in un primo momento il Ministro dello Sport francese aveva aperto lea Novakper ildi maggio grazie ai protocolli decisi (leggi qui), adesso le leggi incambiano. Si potràre nel Paese solamente con il certificato verde e quindi con la vaccinazione anti Covid fatta. Il Parlamento approverà la norma a breve e il campione serbo, espulso dall’Australia senza disputare l’Australia Open (leggi qui), avrà il divieto di partecipare, se proseguirà a non essere ‘no vax’. Non ci sarà al secondo Slam prestigioso dell’anno, dopo aver mancato gli Open a Melbourne? Tra dieci giorni la legge sarà in vigore e Nole dovrà evidentemente decidere. Tutti i tennisti dovranno essere vaccinati, insieme allo staff tecnico, organizzativo e il pubblico che siederà ...

