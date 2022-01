Parla il presidente del Venezia | “Salernitana? Vogliamo la vittoria a tavolino”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Duncan Niederauer, ildel, in merito al rinvio della gara con la. Il match è stato rinviato poiché i Granata erano in grande emergenza per un alto numero di positivi in rosa., contro il rigiocare della gara contro laQueste le parole delamericano: «Noi rispettiamo le regole, rispettiamo quello che ci viene detto di fare, ci aspettiamo lo stesso trattamento, non ci sono altre posizioni che non i tre punti a nostro favore». Niederauer ha poito dell’addio di Francesco Forte, assoluto protagonista della risalita in Serie A del: «Era felice di andare a Benevento, siamo contenti così e gli siamo grati».

