(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo aver riscosso un discreto successo su PC e mobile,arriverà anche su. Disponibile da18 gennaio 2022 su eShop al prezzo di 14,99 euro.: ilSotto la superficie del Regno di Kanata si trova un enigmatico labirinto che custodisce tesori indicibili. Gioca con una delle tre classi dalle abilità distinte e porta con te un alleato nella modalità cooperativa.è uscito inizialmente su PS3 nel 2013 ma quella vecchia versione del gioco si è poi evoluta in una forma differente eè stato ripubblicato nel 2019 su iOS e Android. L’anno successivo su PC, in tutti i casi riscuotendo ...

Advertising

zazoomblog : Labyrinth Legend arriva domani su Nintendo Switch: ecco il trailer - #Labyrinth #Legend #arriva #domani -

Ultime Notizie dalla rete : Labyrinth Legend

Everyeye Videogiochi

fa, purtroppo, parte di questa ultima categoria. Il titolo uscì nel 2020 per iOS e Android, convincendo praticamente la totalità dei suoi fruitori grazie a un impianto Rogue Like ...Il primo titolo del 2022 pubblicato da NIS America è ancora di Regista, ma di tutt'altro tenore.infatti si rifà dichiaratamente agli action RPG classici , sia nelle ...Labyrinth Legend si appresta a fare il suo debutto su Nintendo Switch, disponibile su eShop dal 18 gennaio 2022.Concepito originariamente per smartphone e tablet, e dopo aver esordito su PC, Labyrinth Legend approda anche su Nintendo Switch.