Imprese italiane all'avanguardia sui servizi di cloud. Quando lo Stato 4.0? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche se le Imprese italiane sono ancora un po’ in ritardo nelle vendite online, stanno rapidamente progredendo nell’impiego delle tecnologie digitali e nell’uso dei servizi di Internet, come emerge da alcuni recenti comunicati stampa dell’Istat e dell’Eurostat. In particolare, in base ai dati del 2021, l’Italia non è molto lontana dalla Germania per percentuale di Imprese che utilizzano Internet delle cose (36% la Germania, 32% l’Italia, contro 27% la Spagna e 22% la Francia). Come spiega l’Istat, l’Internet delle cose (IoT) riguarda singoli dispositivi o sistemi di dispositivi interconnessi che raccolgono e scambiano dati, che possono essere monitorati o controllati via Internet (ad esempio termostati, lampade intelligenti, tecnologie di identificazione applicate su un prodotto per tracciarlo via Internet, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche se lesono ancora un po’ in ritardo nelle vendite online, stanno rapidamente progredendo nell’impiego delle tecnologie digitali e nell’uso deidi Internet, come emerge da alcuni recenti comunicati stampa dell’Istat e dell’Eurostat. In particolare, in base ai dati del 2021, l’Italia non è molto lontana dalla Germania per percentuale diche utilizzano Internet delle cose (36% la Germania, 32% l’Italia, contro 27% la Spagna e 22% la Francia). Come spiega l’Istat, l’Internet delle cose (IoT) riguarda singoli dispositivi o sistemi di dispositivi interconnessi che raccolgono e scambiano dati, che possono essere monitorati o controllati via Internet (ad esempio termostati, lampade intelligenti, tecnologie di identificazione applicate su un prodotto per tracciarlo via Internet, ...

