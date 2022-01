Il Lotto premia due regioni | quaterne superiori ai 100mila euro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ultimo concorso delha fatto scattare la festa grande in tutta Italia. Ma a sorridere in modo particolare sono state duecon vincite super Le emozioni e le vincite non si fermano mai con il: anche l’ultimo concorso del 15 gennaio ha fatto scattare festeggiamenti importanti in tutta Italia. Confermando che anche L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CorriereRomagna : Il Lotto premia Rimini: vincita da 14.250 euro - - PressGiochi : Lotto: la ruota di Bari premia Trento con ben 224mila euro: - primogiornale : Il Lotto premia la città di Verona: nel concorso dell’11 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate due… - PressGiochi : 10&Lotto: un '8' da 100mila euro premia la provincia di Reggio Calabria: -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto premia

RiminiToday

Ill'Emilia Romagna: nel concorso del 15 gennaio, come riporta Agipronews, in regione è arrivata una doppietta con una vincita da 27.500 euro a Finale Emilia, in provincia di Modena, e una ...Ilun giocatore di Carrara. Come riporta Agipronews, nel concorso del 15 gennaio il fortunato ha centrato una vincita da 124.500 euro, realizzata grazie a una puntata da 2 euro sui numeri 1 -...L'ultimo concorso del Lotto ha fatto scattare la festa grande in tutta Italia. Ma a sorridere in modo particolare sono state due regioni ...Carrara, 17 gennaio 2022 - Il Lotto premia un giocatore di Carrara. Come riporta Agipronews, nel concorso del 15 gennaio il fortunato ha centrato una vincita da 124.500 euro, realizzata grazie a una p ...