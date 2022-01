Ferrari Febbraio: la nuova monoposto arriverà fra un mese (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per la Ferrari la stagione 2022 della F1 dovrà essere quella della rivoluzione o meglio del cambio di regime per puntare a conquistare il Mondiale Costruttori. Più che partecipare infatti sarebbe ora di cominciare a vincere, ma questo è difficile vista la scorsa stagione vinta da Max Verstappen della Red Bull. Dopo la Aston Martin (che ha dato appuntamento per la sua monoposto sette giorni prima, il 10 Febbraio), è la Ferrari a segnare la data sul calendario per quanto concerne la presentazione della vettura. Per il Cavallino rampante la nuova monoposto sarà presentata quindi il 17 Febbraio. F1 2022: questione di peso per rimanere al passo Ferrari Febbraio: la nuova monoposto In occasione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per lala stagione 2022 della F1 dovrà essere quella della rivoluzione o meglio del cambio di regime per puntare a conquistare il Mondiale Costruttori. Più che partecipare infatti sarebbe ora di cominciare a vincere, ma questo è difficile vista la scorsa stagione vinta da Max Verstappen della Red Bull. Dopo la Aston Martin (che ha dato appuntamento per la suasette giorni prima, il 10), è laa segnare la data sul calendario per quanto concerne la presentazione della vettura. Per il Cavallino rampante lasarà presentata quindi il 17. F1 2022: questione di peso per rimanere al passo: laIn occasione ...

