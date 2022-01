Fabrizio Bentivoglio | «Io | innamorato dei perdenti»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il protagonista della serie Monterossi, dal 17 gennaio su Amazon Prime Video, interpreta un autore tv insoddisfatto e si racconta in questa video-intervista tra rimpianti, rifiuti e un amore a suon di musica

Nei panni dell'investigatore in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues,, al cui fianco troviamo Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco e Luca Nucera. 'Mi ...Nel cast, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Bedlù Cerchiai, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele ...Domenica 24 Aprile ore 21:00 Teatro Massimo Pescara La Baltimore Production presenta, all’interno del programma della stagione teatrale 2021 – 2022 “Rinascita” lo spettacolo “Così fan tutte”, tratto d ...Photo by Andrea Miconi / Fabrizio Bentivoglio in “Monterossi – La serie” Prime Video svela il trailer e il poster di “Monterossi – La serie”, la nuova serie Amazon Ori ...