Durante la pandemia in Italia sono aumentati miliardari e poveri

Leggi su agi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Laha aggravato le condizioni economiche delle famigliene e rischia di ampliare a breve e medio termine i divari economici e sociali preesistenti. Nel primo anno di convivenza con il coronavirus inè cresciuta la concentrazione della ricchezza. La quota, in lieve crescita su base annua, di ricchezza detenuta dal top-1% supera oggi di oltre 50 volte quella detenuta dal 20% più povero dei nostri connazionali. Il 5% più ricco deglini deteneva a fine 2020 una ricchezza superiore a quella dell'80% più povero. È quanto emerge da “Ladella disuguaglianza”, il nuovo rapporto pubblicato da Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in occasione dell'apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos, che quest'anno si terranno in forma ...