Cristina Fogazzi era senza soldi | ha dovuto vendere anche l’oro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Oggiè l’Estetista Cinica che tutti conoscono, gran successo e fatturato ma non dimentica il periodo in cui non aveva più niente. E’ bastata la domanda di una follower a farle tornare in mente quel periodo. Le hanno chiesto della collanina che aveva al collo esi è commossa, in un attimo ha ricordato tutto e ha voluto condividere quel momento con tutti per dare un segno di speranza nei confronti di chi è adesso in difficoltà. L’Estetista Cinica havedere, è accaduto tempo fa, quando la licenziarono da un centro estetico e si trovò ad affrontare vari problemi economici. L’Estetista Cinica confida per la prima volta i problemi economici che ha affrontato “Mi è venuta la commozione pensando ai momenti bui. ...