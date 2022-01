Venezia-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Venezia-Empoli, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Neopromosse entrambe, ma con differenze: ospiti tranquillissimi e sorpresa del campionato nel girone di andata, i lagunari invece stanno faticando e rischiano di essere risucchiati nella zona retrocessione. Chi la spunterà al Penzo? Fischio d’inizio fissato per le ore 15 di domenica 16 gennaio. Venezia-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Stefan Schwoch. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per la ventiduesima giornata di. Neopromosse entrambe, ma con differenze: ospiti tranquillissimi e sorpresa del campionato nel girone di andata, i lagunari invece stanno faticando e rischiano di essere risucchiati nella zona retrocessione. Chi la spunterà al Penzo? Fischio d’inizio fissato per le ore 15 di domenica 16 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Stefan Schwoch. SportFace.

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - PannoneSole : RT @maremmimpestata: Mi è già capitato, ma credo che non ce la farei a stare con un ragazzo a cui non piace il calcio. Immagina non stare a… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Venezia [0] x [0] Empoli Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 22ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Pierluigi… - ilcirotano : LIVE Venezia-Empoli 0-0: Zanetti col tridente, Andreazzoli punta su Pinamonti - - Mediagol : LIVE Serie A 16/01/2022, Venezia-Empoli: segui la diretta del match -