**Sci: Cdm, Razzoli 3° nello slalom di Wengen, vittoria di Braathen** (Di domenica 16 gennaio 2022) Wengen, 16 gen. (Adnkronos) - Grande seconda manche di Giuliano Razzoli nello slalom di Wengen valido per la Coppa del Mondo di sci. L'azzurro, nono al termine della prima manche, ha chiuso con un ottimo terzo posto finale alle spalle di Daniel Yule, secondo, e Lucas Braathen, primo. Il norvegese rimonta ben 28 posizioni rispetto alla prima manche chiudendo davanti a tutti e trionfando con il tempo complessivo di 1'41"48. Giù dal podio Manuel Feller, solo quinto, out anche Henrik Kristoffersen, primo al termine della prima manche. Mentre Manfred Moelgg ha chiuso 13esimo, fuori gara Alex Vinatzer, dopo il settimo posto nella prima manche.

