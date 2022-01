Il regolamento di conti tra due bande di giovanissimi alle porte di Torino | lo scontro tra 180 italiani e nordafricani

(Di domenica 16 gennaio 2022) Duedi almeno 180 ragazzi tra i 13 e i 16 anni stavano per scontrarsi in una sorta di resa deia Nichelino,di. I due gruppi si erano dati appuntamento nel parcheggio di un supermercato prima che arrivassero i carabinieri e impedissero che loavesse inizio. La vicenda è accaduta20 circa in piazza Aldo Moro nel comune dell’hinterland torinese, quando un gruppo di una ottantina di ragazzi del posto stavano per affrontare un gruppo di circa un centinaio di coetanei, per lo più di origine nordafricana, che sarebbero arrivati lì dalla periferia torinese con i mezzi pubblici. All’arrivo dei carabinieri, la rissa stava già cominciando. Due ragazzi sono rimasti feriti, ma tutti gli altri sono riusciti a scappare. In 50 sono stati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Regolamento di conti da 'guerrieri', identificati giovanissimi a Nichelino, nel Torinese. Intervento dei carabinier… - medicojunghiano : RT @Agenzia_Ansa: Regolamento di conti da 'guerrieri', identificati giovanissimi a Nichelino, nel Torinese. Intervento dei carabinieri evit… - Massimi47715989 : Regolamento conti da 'guerrieri', identificati giovanissimi - Ultima Ora - ANSA - qnazionale : Torino, regolamento di conti fra baby gang: centinaia di ragazzini pronti alla rissa - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Regolamento di conti da 'guerrieri', identificati giovanissimi a Nichelino, nel Torinese. Intervento dei carabinieri evit… -

Ultime Notizie dalla rete : regolamento conti

Agenzia ANSA

...l'intervento dei carabinieri ha evitato che due bande si scontrassero nei pressi del parcheggio di un supermercato in quello che per i militari doveva essere un vero e propriodi. ...Due bande di almeno 180 ragazzi tra i 13 e i 16 anni stavano per scontrarsi in una sorta di resa deia Nichelino, alle porte di Torino. I due gruppi si erano dati appuntamento nel parcheggio di un supermercato prima che arrivassero i carabinieri e impedissero che lo scontro avesse inizio. La ...Il team Althea torna nel Mondiale scommettendo sulla nuova Supersport con la Ducati 955 bicilindrica affidata all'ex vice campione Caricasulo: "Un binomio italiano ha sempre un sapore speciale" ...Come in un film. Ma tutto vero. Guerrieri della notte in azione a Nichelino, alle porte di Torino, dove decine di ragazzi, in gran parte minorenni tra i 13 e i 16 anni, italiani e stranieri, ...