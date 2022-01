GFVip, Nathalie Caldonazzo azzanna Sonia Bruganelli: «Acida. Troverò anche io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro» – Video (Di domenica 16 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo - US Endemol Shine Nathalie Caldonazzo non ci sta e passa al contrattacco. La concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha espresso, infatti, tutto il suo dissenso nei riguardi di Sonia Bruganelli, dopo quanto affermato dall’opinionista nell’ultima puntata del reality. Tutto è partito da una dichiarazione di Miriana Trevisan. Ricordando la suddivisione tra i concorrenti avvenuta nella scorsa diretta, l’ex velina ha infatti affermato di essersi risentita con Sonia quando ha definito il suo gruppo composto da gente con poca esperienza lavorativa, a differenza di quello capeggiato da Katia Ricciarelli. “Fiera delle mie giovani amiche del mio gruppo, di far parte di questi cucciolotti pronti a nascere… Hai capito quando hanno detto: ‘Da quella parte la carriera’?. Io ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 16 gennaio 2022) Nathaly- US Endemol Shinenon ci sta e passa al contrattacco. La concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha espresso, infatti, tutto il suo dissenso nei riguardi di, dopo quanto affermato dall’opinionista nell’ultima puntata del reality. Tutto è partito da una dichiarazione di Miriana Trevisan. Ricordando la suddivisione tra i concorrenti avvenuta nella scorsa diretta, l’ex velina ha infatti affermato di essersi risentita conquando ha definito il suo gruppo composto da gente con poca esperienza lavorativa, a differenza di quello capeggiato da Katia Ricciarelli. “Fiera delle mie giovani amiche del mio gruppo, di far parte di questi cucciolotti pronti a nascere… Hai capito quando hanno detto: ‘Da quella parte la carriera’?. Io ...

