Berrettini-Nakashima, Australian Open 2022: orario, programma, tv, streaming. Si gioca di notte (Di domenica 16 gennaio 2022) Matteo Berrettini è pronto a esordire nell’edizione 2022 degli Australian Open. Il romano, numero 1 d’Italia e 7 del mondo, non è stato fortunatissimo nel sorteggio, dal momento che incontra un giocatore piuttosto “caldo”, l’americano Brandon Nakashima, tra i giovani in ascesa del tennis a stelle e strisce e ancor più mondiale. C’è della cauta fiducia circa le condizioni del romano, che si è allenato senza particolari problemi in questi giorni a Melbourne dopo l’ATP Cup. Quest’ultima ha svelato come della situazione fisica di Berrettini non ci sia, almeno per il momento, da preoccuparsi troppo: è riuscito finora a giocare senza alcun tipo di problema, aumentando il livello partita dopo partita a Sydney e giungendo fino a dare un fastidio al numero 2 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Matteoè pronto a esordire nell’edizionedegli. Il romano, numero 1 d’Italia e 7 del mondo, non è stato fortunatissimo nel sorteggio, dal momento che incontra untore piuttosto “caldo”, l’americano Brandon, tra i giovani in ascesa del tennis a stelle e strisce e ancor più mondiale. C’è della cauta fiducia circa le condizioni del romano, che si è allenato senza particolari problemi in questi giorni a Melbourne dopo l’ATP Cup. Quest’ultima ha svelato come della situazione fisica dinon ci sia, almeno per il momento, da preoccuparsi troppo: è riuscito finora are senza alcun tipo di problema, aumentando il livello partita dopo partita a Sydney e giungendo fino a dare un fastidio al numero 2 ...

Advertising

WeAreTennisITA : Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Min… - infoitsport : Berrettini-Nakashima in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 - zazoomblog : Berrettini-Nakashima in tv: data orario canale e diretta streaming Australian Open 2022 - #Berrettini-Nakashima… - Deepnightpress : Pronostico Matteo Berrettini vs Brandon Nakashima | ATP Australian Open 17-01-22 #MatteoBerrettini… - infoitsport : Dove vedere l’incontro Nakashima-Berrettini dell’Australian Open 2022 -