Arrestato 50enne a Canosa di Puglia per tentato omicidio

Advertising

Trmtv : Vuole vendicare un errore sanitario ma sbaglia persona e accoltella uno sconosciuto, arrestato 50enne di Canosa - VideoAndria : #andria: Tentato omicidio nella Bat: lo ritiene responsabile della morte di un - CiaoCosimo : RT @rep_roma: 'Se parli ti sfregio con l'acido', minaccia la figlia di cui abusava da anni. Arrestato 50enne di Latina [di Clemente Pistill… - rep_roma : 'Se parli ti sfregio con l'acido', minaccia la figlia di cui abusava da anni. Arrestato 50enne di Latina [di Clemen… - occhio_notizie : Il 50enne è stato colpito violentemente al capo con un attrezzo da palestra e lasciato a terra in una pozza di sang… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 50enne

Sky Tg24

ANCONA - Sospensione dal lavoro e privazione della retribuzione. È il provvedimento preso dall' Asur Marche nei confronti di Emanuele Luchetti , ilinfermierelunedì dalla Squadra Mobile con l'accusa di aver falsamente vaccinato una sessantina di persone in cambio di soldi. La decisione è stata varata alla luce della maxi ...E' durato meno di un quarto d'ora l'interrogatorio di garanzia di Edi Zagarac, lo sloveno 54ennemercoledì scorso in flagranza per l'omicidio delNicola Donadio . L'uomo, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, che già davanti ai carabinieri aveva confessato il delitto ha ...Voleva farsi giustizia da solo per un errore sanitario commesso anni prima da un infermiere, ma per uno scambio di persona ha accoltellato l’uomo sbagliato. Un 50enne di di Canosa di Puglia è stato ar ...ANCONA - Sospensione dal lavoro e privazione della retribuzione. È il provvedimento preso dall’Asur Marche nei confronti di Emanuele Luchetti, il 50enne infermiere ...