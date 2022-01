Salernitana – Lazio: le probabili formazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Salernitana (3-5-2) ALLENATORE.: STEFANO COLANTUONO BELEC, VESELI, DELLI CARRI, RANIERI, ZORTEA, RUGGERI, OBI, KASTANOS, DI TACCHIO, GONDO, DJURIC A DISPOSIZIONE: Fiorillo, Guerrieri, Motoc, Kechrida, Russo, Schiavone, Bonazzoli, Vergani SQUALIFICATI: Gyomber. Indisponibili: Capezzi, Aya, Bogdan, Jaroszynski, L. Coulibaly, Simy, Ribery, Strandberg, M. Coulibaly, Gagliolo. Lazio (4-3-3) ALLENATORE: MAURIZIO SARRI STRAKOSHA, LAZZARI, HYSAJ, LUIZ FELIPE, MARUSIC, MILINKOVIC SAVIC, CATALDI, LUIS ALBERTO, IMMOBILE, PEDRO, ZACCAGNI, A DISPOSIZIONE: Reina, Patric, Floriani Mussolini, Vavro, Leiva, Bertini, Romero, Jony, F. Anderson, Muriqi, Moro Squalificati: Acerbi Indisponibili: Akpa Akpro, Basic, Radu, A. Anderson Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 gennaio 2022)(3-5-2) ALLENATORE.: STEFANO COLANTUONO BELEC, VESELI, DELLI CARRI, RANIERI, ZORTEA, RUGGERI, OBI, KASTANOS, DI TACCHIO, GONDO, DJURIC A DISPOSIZIONE: Fiorillo, Guerrieri, Motoc, Kechrida, Russo, Schiavone, Bonazzoli, Vergani SQUALIFICATI: Gyomber. Indisponibili: Capezzi, Aya, Bogdan, Jaroszynski, L. Coulibaly, Simy, Ribery, Strandberg, M. Coulibaly, Gagliolo.(4-3-3) ALLENATORE: MAURIZIO SARRI STRAKOSHA, LAZZARI, HYSAJ, LUIZ FELIPE, MARUSIC, MILINKOVIC SAVIC, CATALDI, LUIS ALBERTO, IMMOBILE, PEDRO, ZACCAGNI, A DISPOSIZIONE: Reina, Patric, Floriani Mussolini, Vavro, Leiva, Bertini, Romero, Jony, F. Anderson, Muriqi, Moro Squalificati: Acerbi Indisponibili: Akpa Akpro, Basic, Radu, A. Anderson Consiglia

