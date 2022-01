Roma | Mourinho ' mercato ok | acquisti ci migliorano'

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Abbiamo fatto un buonper quello che siamo. A gennaio è difficile per chi ha i soldi, immaginate per noi". Così Josèalla vigilia della sfida con il Cagliari parlando dei due ...

Così l'allenatore della, Josè, in conferenza stampa tornando sul concetto di 'mentalità che manca' già espresso dopo la sconfitta di domenica. Sui tre gol subiti in sette minuti dai ...Dopo l'incredibile sconfitta con la Juventus, il tecnico dellaJosépresenta in conferenza stampa il prossimo impegno dei giallorossi , domani all'Olimpico contro il Cagliari di Walter ...José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione del match con la Roma ha parlato anche di mercato: “L’arrivo di Sergio Oliveira? Conoscendo le nostre possibilità e conoscendo un club importante ...ROMA - "La classifica del Cagliari? È un momento, non saranno lì a fine stagione. Hanno un allenatore e giocatori di esperienza, hanno trovato il modo di giocare, anche in diffi ...