Picchia la madre che gli nega soldi per la droga, preso (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Aggredisce la madre perché si rifiuta di dargli i soldi: arrestato giovane di 31 anni. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina nei confronti di C. E. (queste le iniziali dell’uomo): le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate ed estorsione, commessi in danno della madre. Le indagini hanno preso il via quando la mamma dell’indagato denunciò di essere stata aggredita dal trentunenne che gli aveva provocato evidenti ecchimosi intorno all’occhio. La donna aveva spiegato di essere vittima di ripetuti atti vessatori (aggressioni verbali e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Aggredisce laperché si rifiuta di dargli i: arrestato giovane di 31 anni. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina nei confronti di C. E. (queste le iniziali dell’uomo): le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate ed estorsione, commessi in danno della. Le indagini hannoil via quando la mamma dell’indagato denunciò di essere stata aggredita dal trentunenne che gli aveva provocato evidenti ecchimosi intorno all’occhio. La donna aveva spiegato di essere vittima di ripetuti atti vessatori (aggressioni verbali e ...

Ultime Notizie dalla rete : Picchia madre Picchia la madre che gli nega soldi per la droga, arrestato ... sono scattate a seguito della richiesta di intervento fatta dalla madre dell'uomo che ha riferito di essere stata aggredita dal figlio, presentando evidenti ecchimosi intorno all'occhio. La donna ha ...

Dramma a Torre del Greco: picchia e aggredisce la madre per avere soldi ed acquistare droga Le indagini sono partite proprio dopo la denuncia della madre, la quale ha riferito di essere stata aggredita dal figlio. La donna presentava anche evidenti ecchimosi intorno all'occhio. Non sarebbe ...

Picchia la madre per soldi per comprare la droga. Arrestato Torre del Greco – Ha aggredito la madre perché si è rifiuta di dargli del denaro per comprare la droga, per questo un uomo di 31 anni è stato arrestato a Torre del Greco (Napoli). A eseguire l’ordinan ...

